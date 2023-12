Nietzsches Handschriften aus Weimar als Welterbe

Handschriften von Nietzsche lagern unter anderen in Weimar (Archivbild).

Weimar. Das Nietzsche-Kolleg gibt in Weimar einen Workshop anlässlich der Unesco-Nominierung.

Ist Nietzsches literarischer Nachlass als Weltdokumentenerbewürdig? Diese Frage wird in einem öffentlichen Workshop des Kollegs Friedrich Nietzsche am Donnerstag, 7. Dezember, um 13 Uhr im Goethe- und Schiller-Archiv erörtert.

Als der Philosoph Anfang 1889 in geistige Umnachtung fiel, blieben verschiedenste Manuskripte zurück, die heute größtenteils in Weimar, sowie in Basel und Sils-Maria aufbewahrt werden.

Die deutsche Unesco-Kommission hat gemeinsam mit der Schweiz nun diesen Nachlass für das Unesco-Weltdokumentenerbe „Memory of the World“ vorgeschlagen. Der Eintritt ist kostenfrei. Interessierte melden sich bis 5. Dezember per E-Mail unter: presse@klassik-stiftung.de.