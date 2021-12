Nikolaus beehrt Krautheim und Haindorf

Krautheim. Der Feuerwehrverein Krautheim/Haindorf verteilt Schoko-Weihnachtsmänner in beiden Dörfern,.

Eine Nikolaus-Aktion für die jüngsten Einwohner der beiden Dörfer startet am Montag, 6. Dezember, einmal mehr der Feuerwehrverein Krautheim/Haindorf. Der alte Barkas B-1000 der Krautheimer Wehr wird zu diesem Zweck mit Lichterketten festlich geschmückt und startet 17 Uhr seine Tour in Krautheim. Angesichts der Einschränkungen durch die Abwasser-Baustelle sind die Mädchen und Jungen aufgerufen, sich an Stellen, die mit dem Auto anfahrbar sind, einzufinden. Jedes Kind bekommt einen Schoko-Weihnachtsmann vom Nikolaus, der von mehreren Helferinnen begleitet wird. Die Hygieneregeln werden dabei natürlich beachtet. Zwei Feuerwehrleute laufen zudem als Fackelträger vornweg. Gegen 18 Uhr soll es in Haindorf weitergehen.