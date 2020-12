Nikolaus im Feuerwehrauto durch Ettersburg und Krautheim

Im Nordkreis kommt der Nikolaus am Sonntag, 6. Dezember, mit dem Feuerwehrauto: Sowohl in Ettersburg als auch in Krautheim kündigten die Freiwilligen Feuerwehren entsprechende Aktionen an.

In Ettersburg verteilten die Floriansjünger Flyer, mit denen die Eltern ihre Kinder für das Spektakel anmelden konnten. Die Feuerwehr fährt alle diese Adressen ab und verteilt kleine Geschenke – entweder in hinausgestellte und geputzte Stiefel oder auch direkt, wenn Kinder vor der Tür warten.

In Krautheim und Haindorf gab es keine Voranmeldungen – hier fährt die Feuerwehr mit ihrem speziell dekorierten B-1000 ab 16.30 Uhr von Haus zu Haus. Der darin sitzende Nikolaus hat für jedes Kind, das vor der elterlichen Haustür wartet, eine kleine Überraschung im Gepäck. Parallel läuft auch die zweite Adventssendung über die Lautsprecher des Krautheimer Dorffunks.