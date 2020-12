Nikolaus kommt mit der Feuerwehr

St. Nikolaus kam in Ettersburg nicht mit dem Schlitten, sondern mit einem Feuerwehr-Fahrzeug. Die Freiwillige Feuerwehr Ettersburg überraschte die Kinder der Ortschaft am Sonntag mit Geschenken.

Weimar. Für Furore sorgte am Sonntag in Ettersburg eine besondere Aktion der Feuerwehr: St. Nikolaus brachte den Kindern Geschenke.

Eine Riesen-Überraschung erlebten am zweiten Adventssonntag Kinder in Ettersburg: St. Nikolaus kam persönlich zu ihnen. Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde bescherte 80 Jungen und Mädchen an der Haustür Präsente. Manche hatten ihre geputzten Stiefel vor die Haustür gestellt und linsten verstohlen durch einen Türspalt oder ein Fenster. Andere waren mutiger und erwarteten den Respekt einflößenden Gabenbringer mit ihren Eltern vor dem Haus.