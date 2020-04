Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nistkästen bringen 788 Euro für das Kinderhospiz

Was als kreative Idee für die schul- und kindergartenlose Zeit begann, das hat jetzt Spenden in Höhe von 788,80 Euro für das Kinderhospiz Mitteldeutschland eingebracht. Genau so viel spendeten die Empfänger der Nistkasten-Bausätze aus dem Bauhof der Landgemeinde Am Ettersberg. Nicole Klemin und Maik Horstmann für die Verwaltung und Daniela Fischer für den örtlichen Rewe-Markt öffneten am Dienstag die Spendenbox, mit der die Auslieferung begleitet wurde. Stephan Masch vom Kinderhospiz verfolgte am Videotelefon von Bürgermeister Thomas Heß die Auszählung und bedankte sich herzlich: Das Kinderhospiz leide in der Corona-Krise unter Kontaktbeschränkungen und Spendenrückgang besonders.