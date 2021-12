Noch 16 Türchen mit Hirsch und Weihnachtsmann in Weimar

Weimar. Wie Weimars Einzelhändler den Weihnachtseinkauf ohne Weihnachtsmarkt erleben.

Den Weihnachtsmann trifft man nicht bei Amazon, aber in Weimar. Darauf hat Jürgen Hoffmann, der Vorsitzende des Weimarer Innenstadt-Vereins, aufmerksam gemacht. Einzelhandel und Gastronomie in Weimar bieten entsprechende Atmosphäre. Doch in diesem Jahr lassen sich spürbar weniger Kunden darauf ein.

„Wir reden teilweise von 40 Prozent Umsatzeinbrüchen im Weihnachtsgeschäft“, weiß Hoffmann. Woran das liegt? – Der Ausfall des Weihnachtsmarkt-Tourismus ist für den Caterer im Hauptberuf der erste Grund. „Mancher hat in den vergangenen Monaten natürlich auch das Couch-Shopping im Internet schätzen gelernt.“ Dabei sei es gerade jetzt wichtig, lokale Geschäfte zu unterstützen, indem man nichts anderes macht als im Netz: Weihnachtseinkäufe.

Das findet auch Alexander Günther, Tenor am Deutschen Nationaltheater. „Alle reden vom Veröden der Städte und kaufen dann bei Amazon & Co. Ich wohne seit über dreißig Jahren in Weimar, viele der Händler sind meine Freunde und Bekannten“, sagt der überzeugte Lokal-Shopper. „Ich schätze ihre individuelle Beratung und genieße es, wenn man nicht so anonym ist wie im Internet.“

Den Weihnachtsmann trifft man tatsächlich nicht im Internet. In Weimars Innenstadt zieht er aber trotz des fehlenden Weihnachtsmarktes seine Kreise. Täglich zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr ist er mit seiner geschmückten Kutsche in der Altstadt unterwegs und schaut immer wieder auch in Geschäften vorbei.

„Weihnachtseinkäufe mit allen Sinnen genießen, das geht daheim auf der Couch nicht“, ist Constanze Hebestreit von der Konsumgenossenschaft Weimar überzeugt. Der Lichterglanz in den Schaufenstern, der Duft von Glühwein, Kaminfeuern und Weihnachtsbäumen hier und da, ein Kaffee zwischendurch und nicht zuletzt die persönliche Beratung und die anregende Vielfalt der Geschäfte nennt sie als überzeugende Argumente für das Einkaufen vor Ort.

Anregungen gibt auch die Adventskalender-Aktion „24 Türen“ des Innenstadtvereins. Jeden Tag macht eine Händlerin oder ein Händler in einer Videobotschaft unter www.innenstadt-weimar.de seinen persönlichen Geschenktipp öffentlich. In den beteiligten Geschäften kann man sich an der Adventsverlosung der „24 Türen“ beteiligen.

Welche Ladentür sich am jeweiligen Tag als Kalendertür öffnet, zeigt der Hirsch mit dem goldenen Geweih vor dem Geschäft. Noch sind 16 Türen übrig bis zum 24. Dezember, erinnert Jürgen Hoffmann: „Es sind Türen zu Weimarer Geschäften, hinter denen besondere Geschenke für besondere Menschen auf Entdeckung warten.“