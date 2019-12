Zur Hohenfeldener See-Weihnacht auf der Seebrücke reisten der Weihnachtsmann und Muschelprinzessin Caroline Hüll im Fischerboot an.

Noch einmal locken die festlichen Märkte

Ballstedt: Ballstedts Kirmesgesellschaft ist auch in diesem Jahr in der Nordkreisgemeinde Gastgeber eines Weihnachtsmarktes. Der Ballschter Markt lädt am Samstag, 21. Dezember, ab 15 Uhr auf den Plan im Dorf. Am Nachmittag warten zunächst Kaffee, Tee, Waffeln, Stollen und weiteres weihnachtliches Gebäck. Abends wird Deftiges serviert – von Gyros über Pommes bis hin zur Schweinekeule. Für die Jüngsten ist ein Bastelstand organisiert. Und für Livemusik sorgen zwischen 17 und 20 Uhr Bodo und Sven von „D’mützen“.

Thalborn: Der junge Traditionsverein „Vippach-Thal“ und der Vippachedelhausener Kindergarten „Palmbergknirpse“ richten am vierten Adventssonntag, 22. Dezember, erstmals gemeinsam einen Weihnachtsmarkt aus. Gefeiert wird im Ortsteil Thalborn im Saal und auf dem Plan. Zur Stärkung gibt es Kaffee, Kuchen, Kinderpunsch, Glühwein, Bier und Rostbratwürste. Der Kindergarten führt zudem ein kleines Programm zum Fest auf. Auch Verkaufsstände laden ein.

Niedersynderstedt: Im Blankenhainer Ortsteil ist es längst Tradition, sich vor Weihnachten auf dem Pfarrhof zum Adventsglühwein zu treffen. Die gesellige Runde beginnt am Samstag, 21. Dezember, 18 Uhr.

Denstedt: Der Sportpark in der Denstedter Burg öffnet sich bereits am Freitag, 20. Dezember, zum Weihnachtsmarkt. Von 16 bis 21 Uhr gibt es in der Schwarzküche Glühwein und Lebkuchen.

Frankendorf: Auch Fortuna ist wieder mit dem Fest im Bunde. Der SV Fortuna Frankendorf hat für Samstag, 21. Dezember, seinen Weihnachtsmarkt organisiert. Um 16 Uhr geht das Spektakel auf dem Sportplatz los. der Weihnachtsmann hat sich angekündigt. Außerdem findet ein Laternen- und Fackelumzug statt.

Hohenfelden: Vor ihrem vierten und letzten Adventswochenende steht die Seeweihnacht am Stausee Hohenfelden. Der Budenzauber auf der Seebrücke lädt am Samstag, 21. Dezember, von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag, 22. Dezember, von 15 bis 20 Uhr ein.

Mellingen: Das Premierenwochenende überstieg alle Erwartungen. Nun öffnet die Agrargenossenschaft Mellingen am Samstag und Sonntag (21./22. Dezember) noch einmal jeweils von 9 bis 16 Uhr zum Weihnachtsmarkt der Thüringer Direktvermarkter in und an der Marienberger Halle.