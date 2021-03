Noch kein Corona-Verdachtsfall im Testzentrum Weimar

Im Testzentrum an der Marcel-Paul-Straße sind am Dienstag 131 Schnelltests durchgeführt worden. Keiner davon brachte einen positiven Befund zum Corona-Virus. Nach Öffnung der weiteren Teststellen im Stadtgebiet sollen auch deren Ergebnisse in die Statistik aufgenommen werden.

Den Gesundheitsämtern wurden bis Mittwochmittag acht Neuinfektionen in Weimar und 17 im Weimarer Land durch Laboruntersuchungen bestätigt worden. Damit gab es 75 Infizierte in der Stadt und 161 im Landkreis. Stationär behandelt wurden drei (-1) Patienten aus Weimar und fünf (-1) Patienten aus dem Weimarer Land. An der Lessing-Grundschule Apolda wurde ein Pädagoge positiv getestet. Mit ihm mussten 15 Schüler in Quarantäne. An der Grundschule Berlstedt sind zwei Klassen mit 28 Schülern in Quarantäne, nachdem eine Praktikantin positiv getestet wurde. Insgesamt befanden sich in Weimar 316 (+42) und im Weimarer Land 345 Kontaktpersonen in Quarantäne, im Kreis sind zudem 86 Reiserückkehrer.

Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner betrug in Weimar 55,19 (Vortag 53,66). Im Weimarer Land wurden 110,8 (Vortag 114,4) ausgewiesen.