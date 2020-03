Noch keine Lösung für trockenes Bad Berkaer Becken im Wald

Die Kneippsaison in der Kurstadt hat begonnen: Bürgermeister Michael Jahn (CDU) und der Vorsitzende des Kneippvereins, Norbert Naperkowski, drehten traditionell die ersten Runden im großen Becken der Anlage am Goethebrunnen. Fast alles wie immer also, auch in der Corona-Krise? Nicht ganz: Die Schar der Kinder, die dieses Ereignis seit jeher begleiten, war diesmal deutlich kleiner. Nur von der „Sonnenhöhe“, aus der Badegasse (Kita Am Kurpark) und aus der nahen Kita Am Adelsberg waren insgesamt rund 90 Mädchen und Jungen herübergekommen. „Unsere anderen Partner-Einrichtungen haben wir gebeten, lieber fernzubleiben – die Waldspatzen der Zentralklinik, Tannroda und Bummi aus Weimar“, so Naperkowski.

Die Vorbereitungen auf der Anlage hatten eine Woche zuvor begonnen: Elke Paul vom Kneippverein und ihr Mann Jürgen brachten das Kräuter-Hochbeet auf Vordermann. Am Mittwoch rückte ein Trupp des Bauhofes an, beseitigte Laub und reinigte die Becken mit einem Hochdruck-Gerät. Am Donnerstag lief erstmals seit Anfang November wieder das stabil 11,5 Grad kühle Heilwasser aus dem Goethebrunnen in die Becken – das große fasst gut fünf Kubikmeter, das kleine rund 700 Liter.

Die Anlage hat nunmehr wieder täglich ab 9 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet, Ausnahme ist die wöchentliche Reinigung dienstags 9 bis 11 Uhr. In den nächsten Wochen komplettiert der Verein noch das Bild der Anlage mit der drei Meter hohen Palme sowie Holzbänken, die er in der ehemaligen Quellbrunn-Klinik eingelagert hat. Den Bänken verpasst die Malerfirma Wagner zuvor noch einen frischen Schliff für die neue Saison.

Für das Natur-Kneippbecken auf dem Carl-Alexander-Platz im Dammbachsgrund dauert die Winterpause noch an. Das Wasser aus der nahen Carl-Friedrich-Quelle ist mit konstant 8,5 Grad übrigens deutlich kühler als das Heilwasser im Kurpark. Hier seien, so Naperkowski, einige kleine Reparaturen sowie die Grundreinigung zu erledigen. Das werde entweder im Rahmen des offiziellen Bad Berkaer Frühjahrsputzes am 28. März passieren oder aber, je nach Wetterlage, in einer gesonderten Aktion des Kneippvereins.

Sorgenkind bleibt die dritte Kneippanlage: Das Becken am Gottesbrünnlein, idyllisch im Wald südöstlich der Kurstadt gelegen. Denn seit September versickert das Wasser in der rund 250 Meter langen Rinne vom Brünnlein zum Kneippbecken nach etwa 100 Metern. Damit kommt auch im 1885 künstlich angelegten Herthasee kein Quellwasser mehr an – das Biotop droht auszutrocknen.

Um dem Missstand abzuhelfen, würde es nach Naperkowskis Einschätzung schon ausreichen, ein Plasterohr oder anderes wasserdichtes Material in der Rinne anzubringen. „Wir müssen dafür aber alle drei Eigentümer im Boot haben“, so Jahn. „Neben der Stadt sind das der Forst und die evangelische Kirche.“ Aktuell sei nichts geplant – als gemeinsames Projekt mit dem Forstamt habe zurzeit die Umgestaltung des Schlossberges Priorität.

Seine nächsten Veranstaltungen plant der Kneippverein derweil mit Blick auf die Corona-Krise kleiner als ursprünglich gedacht: Zum zehnjährigen Vereinsjubiläum am 9. April will man die ehemals am Mammutbaum unweit des Goethebrunnens angebrachte Sechseck-Bank an die Linde auf dem Lindenplatz montieren und dann zu einem kleinen Empfang in den Rathaussaal ziehen – ursprünglich war eine Party auf der Kneippanlage geplant. Auch der 199. Geburtstag des Pfarrers und Heilkundigen Sebastian Kneipp am 17. Mai soll nur im kleinen Kreis mit einem Mittagessen und einem Abstecher auf die Kneippanlage zelebriert werden. Nur für das Brunnenfest (12. bis 14. Juni) soll es nach aktuellem Stand mit der Krönung der neuen Wasserfee einen größeren Rahmen auf der Bühne der Musikmuschel geben.