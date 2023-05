Nohraer Kirmes diesmal mit Festzelt

Nohra. Mit „Rosa“ hat die Kirmesgesellschaft des Grammetal-Dorfes eine bewährte musikalische Größe der Region für ihren Tanzabend verpflichtet.

Die Kirmes in Nohra rüstet auf: Ein großes Festzelt vor dem Spartenheim wird in diesem Jahr im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stehen. Die beginnen am Samstag, 6. Mai, 9 Uhr mit dem Gottesdienst in der Kirche und der sich anschließenden Ständchen-Tour durchs Grammetal-Dorf mit „Doomsday“. 19.30 Uhr startet die Kirmesgesellschaft zu einem großen Umzug, dann rückt sie erstmals ins Zelt ein: 21 Uhr steht dort die Partyband „Rosa“ auf der Bühne. Einlass ist ab 20 Uhr, für Kirmesgesellschaften aus anderen Orten gibt es ein kleines Begrüßungsgeschenk, wenn sie mit mindestens fünf Leuten anreisen. Am Sonntag folgt ab 10 Uhr der Frühschoppen wiederum mit „Doomsday“, ab 15 Uhr klingt das Programm mit Kindertanz sowie Kaffee und Kuchen aus.