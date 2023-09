Nominierungen und Jurykinder gesucht: Kinderrechtspreis wird in Weimar wieder im November übergeben

Musikalisch umrahmt wurde der Kinderrechtspreis 2022 im Mon Ami an Susanne Junkel, Schulleiterin der Grundschule in Schöndorf, überreicht.

Weimar. Noch bis zum 6. November sind Weimarerinnen und Weimar aufgerufen, Nominierungen für den Kinderrechtspreis einzureichen.

Die Vorbereitungen für die Verleihung des diesjährigen Kinderrechtspreises sind im Gange. Bereits seit 28 Jahren wird die Auszeichnung in Weimar verliehen, um Personen, Einrichtungen, Vereine oder Initiativen zu ehren, die sich besonders für Kinder in Weimar einsetzen. Wer den Preis bekommt, entscheidet auch in diesem Jahr wieder eine Kinderjury, für die das Kinderbüro noch kleine Mitmacherinnen und Mitmacher zwischen 8 und 14 Jahren sucht. An drei Terminen – am 9., 16. und zur Preisverleihung am 20. November – werden die Jurykinder abstimmen, Reden schreiben und schließlich die Veranstaltung mitgestalten. Wer mitmachen möchte, kann sich unter Telefon: 03643/494990 beim Kinderbüro melden.

Zudem können noch bis zum 6. November Nominierungen für Preisträgerinnen und Preisträger vorgeschlagen werden. Alle Bürger Weimars können eine Nominierung einreichen, teilt das Kinderbüro mit. Insbesondere sind Kinder und Jugendliche aufgefordert, die Menschen vorzuschlagen, die sich für sie und ihre Interessen einsetzen. Zum Vorschlag soll eine kurze Begründung für die Nominierung angegeben werden. Nicht nominiert werden können frühere Preisträger. Die Vorschläge können per Mail an das Kinderbüro geschickt werde: kinderbuero@stadtweimar.de.

Auch in diesem Jahr soll der oder die Preisträgerin nebst Preisgeld wieder eine Skulptur erhalten. Wie diese Ausschauen wird, entscheiden die Kinder im Workshop zusammen mit der Künstlerin Katja Weber vom 4. bis zum 6. Oktober in der Schwungfabrik, heißt es weiter aus dem Kinderbüro. Gemeinsam gestalten die Kinder die Preisskulptur nach ihren Ideen und lernen dabei unterschiedliche künstlerische Materialien und Techniken kennen. Auch hier sind für kleine Interessenten noch zwei Plätze frei. Der Ferienworkshop, bei dem kleine Filme zum Thema Kinderrechte entstehen sollen, ist indes schon ausgebucht, sagt die Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadt Weimar, Sina Solaß.