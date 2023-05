Nordkreis am Sonntag auf Wanderschaft

An der Kirche St. Kilian in Stedten am Ettersberg startet die Tour zum Tag des Wanderns.

Stedten am Ettersberg. Der Nordkreis hat zur Sonntagswanderung eingeladen: Los geht es um 9.30 Uhr an der Kirche in Stedten . Auch die Wander-Präsidentin ist mit unterwegs.

Der Nordkreis geht auf Wanderschaft. An diesem Sonntag, 14. Mai, dem bundesweiten Tag des Wanderns, lädt die Landgemeinde am Ettersberg ein, ihre Ausflugsziele und ihre Natur zu Fuß in guter Gesellschaft zu erkunden. Fach- und sachkundige Verstärkung erhält die Gemeinde dabei von der Präsidentin des Thüringer Wanderverbandes, Ministerpräsidentin a. D. Christine Lieberknecht, sowie vom Kromsdorfer Geologe und Heimatforscher Gunter Braniek, der der Wandergruppe unterwegs einen Einblick in die Historie von Land und Leuten und in die Bedeutung der Via Regia als alter Handelsstraße gibt.

Treff zur Tour ist um 9.30 Uhr an der Kirche in Stedten am Ettersberg. Von da aus soll über Schwerstedt, Buttelstedt und Weiden nach Nermsdorf gewandert werden. Am Zielort ist ein kleiner geselliger Ausklang vorbereitet. Nermsdorf soll dann bei einem kleinen Ausklang die Wanderung bereits beendet sein. Bürgermeister Thomas Heß (CDU) will die Wanderung gleichzeitig zum Anlass nehmen, mit interessierten Einwohnern ins Gespräch zu kommen, um gemeinsam ein Konzept zur Freizeitgestaltung in der Landgemeinde zu entwickeln, das Sehenswürdigkeiten, Wanderrouten und Gastronomie einschließt. Hierbei sollen die Bürger ausdrücklich mitreden.