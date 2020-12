Frau muss vor SUV in Graben springen - Auf Ex mit Holzstab eingeschlagen

Mülltonnen brennen

Unweit von einander entfernt gingen in der Nacht zu Freitag mehrere Mülltonnen in der Jenaer Straße und der Leibnizallee in Weimar in Flammen auf. Nach ersten Erkenntnissen soll sich mindestens einer der Brände nach einem Knall entwickelt haben. Trotz sofortigem Einsatz von mehreren Polizisten im unmittelbaren Umfeld gibt es keine Hinweise auf mögliche Täter. Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei der PI Weimar zu melden.

Beziehungsstreit eskaliert: Auf Ex mit Holzstab eingeschlagen

In der Wohnung eines Paares in der Weimarer Innenstadt eskalierte vergangene Nacht ein Streit. Eine zunächst verbale Auseinandersetzung verlagerte sich nach und nach ins Treppenhaus, wo wahrscheinlich beide Beteiligten Holzstäbe des Treppengeländers als „Meinungsverstärker“ einsetzten. Während die Frau (37) nach ihrem Ex-Freund warf, die Latte ihn aber nur leicht streifte, schlug er mit einem der Holzstäbe auf sie ein. Mit Verletzungen im Gesicht musste die Frau ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann (37) wurde der Wohnung verwiesen.

Frau muss vor SUV in Graben springen und verletzt sich

Aus nicht bekannten Gründen geriet Donnerstagabend kurz vor 21 Uhr der Fahrer eines schwarzen SUVs in Ettersburg in der Hottelstedter Straße auf die Gegenfahrbahn. Hier war eine 62-jährige Frau zu Fuß unterwegs. Als die Frau merkte, dass das Auto weiter auf sie zukam, musste sie sich mit einem Sprung zur Seite vor einer Kollision mit dem Wagen retten. Dabei stürzte die Frau in den Straßengraben und zog sich Verletzungen am Sprunggelenk zu. Da die genauen Umstände sowie der beteiligte SUV-Fahrer noch ungeklärt sind, ist die PI Weimar auf der Suche nach diesem. Zeugen zum Geschehen werden gebeten sich, bei der PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Mit Flasche versucht, Scheibe einzuschlagen

Am 15. Dezember kam es gegen etwa 20.05 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Wohnhaus in Eberstedt. Der oder die unbekannten Täter warfen eine Wein/ Sekt-Flasche gegen die Fassade eines Wohnhauses. Vermutlich sollte wohl die Fensterscheibe getroffen werden, was wohl misslang. Anschließend flüchteten der oder die bislang unbekannten Täter. An der Hausfassade entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Ladendieb

Ein 30-Jähriger wurde Donnerstagabend in einem Weimarer Supermarkt dabei erwischt, wie er mehrere Alkoholika versuchte zu entwenden. Bevor er aber mit dem Beutegut im Wert von fast 150 Euro den Markt verlassen konnte, wurde er gestellt. Die Auswertung der Videoaufnahmen der vergangenen Tage ergab zudem, dass der Mann bereits vor wenigen Tagen Alkoholika im Wert von knapp 100 Euro entwendete.