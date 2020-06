So leer wie auf diesem Archiv-Foto ist es teilweise auch jetzt im Bürgerbüro. Die Online-Terminvergabe verkürzt die Wartezeiten ganz erheblich.

Nur mit Termin ins Bürgerbüro

Das Bürgerbüro der Stadtverwaltung kann weiterhin nur nach vorheriger Terminvereinbarung im Internet oder unter 03643/762762 besucht werden. Darauf hat die Verwaltung am Dienstag hingewiesen. Hintergrund: Im jüngsten Rathaus-Kurier war der Eindruck erweckt worden, das Bürgerbüro sei wieder uneingeschränkt geöffnet. Die Verwaltung überlegt, die Online-Terminvergabe beizubehalten, so wie es auch etwa in Jena oder Erfurt üblich ist.

https://stadt.weimar.de/digitale-verwaltung