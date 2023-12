„O du fröhliche“: Flashmob vor dem Weimarer Rathaus

Weimar Auf dem Markt in Weimar versammelten sich am Montagabend Musikerinnen und Musiker zu einer besonderen Aktion.

Junge Musikerinnen und Musiker der Jugendorchesterschule der Musikschule Johann Nepomuk Hummel haben sich am Montagabend zu einem Flashmob vor dem Weimarer Rathaus versammelt. Die Aktion, bei der auch Spenden für den Johannes-Falk-Verein gesammelt wurden, fand in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal statt. Neben „O du fröhliche“ und „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ sorgte auch „Carol of the Bells“, ein Weihnachtslied, das auf dem ukrainischen Lied „Shchedryk“ basiert, für großen Beifall.