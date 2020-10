Öffentliche Daseinsvorsorge braucht wieder richtiges Maß

Es war nicht die große Rückschau auf Weimar zur Wende und auf die ersten Gehversuche der Stadt in der Bundesrepublik, die am Samstag der Festakt zu 30 Jahren Deutscher Einheit im Nationaltheater aufgriff. Einerseits leistete Weimar das bereits vor einem Jahr, als es am 3. Oktober das Jubiläum des Mauerfalls im Reithaus gefeiert hatte. Andererseits mahnten diesmal der Infektionsschutz und vor allem das Pensum der Veranstaltung dazu, sich zu fokussieren. Erstmals seit 2016 ging Weimars offizielle Feier des Einheitstages wieder mit der Vergabe des Weimarpreises einher.

Sigrid Damm ist die Preisträgerin 2020. Wenngleich die 79-jährige Literaturwissenschaftlerin und Autorin aus Gotha stammt und inzwischen an der Ostsee lebt, trug sie maßgeblich dazu bei, Weimars Namen in die Welt zu tragen – insbesondere mit ihren zahlreichen Publikationen zur Weimarer Klassik.

Nicht ihr allein galt Weimars Dank während des Festaktes. Oberbürgermeister Peter Kleine nutzte die Gelegenheit, all jene in der Stadt zu würdigen, die mithelfen, die Corona-Pandemie zu überstehen. Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, Mediziner, Pfleger und Krankenschwestern in Praxen und Kliniken sowie Rettungsdienste seien darin ebenso inbegriffen wie Lehrer an Schulen, Erzieher in Kindergärten, Künstler, die gratis Konzerte in Heimen gaben und Ehrenamtliche, die für Menschen in Quarantäne die Einkäufe erledigten. Darüber hinaus stärkte der OB jenen Beschäftigten den Rücken, die oftmals ohne Lohnausgleich in Kurzarbeit geschickt wurden und nicht zuletzt den Unternehmen, die in eine ungewisse Zukunft blicken.

Überhaupt war es das Thema Corona, das den Festakt neben der Weimarpreis-Vergabe dominierte. „Es tut weh, wenn hier im Saal nur etwa 130 Personen sitzen, wo 850 Platz hätten“, sagte Peter Kleine ob der Einschränkungen, die der Infektionsschutz verlangte. „Das Virus hatte und hat fast alles im Griff, die Verunsicherung ist groß, das ganze Land musste den Umgang damit erst lernen und wir sind weiter mittendrin in diesem Lernprozess. Für den Lockdown zahlen wir alle einen hohen Preis“, so der OB. Allerdings sei es auch richtig, dass die restriktiven Maßnahmen in Deutschland gerade im Vergleich zu anderen Ländern Schlimmeres verhindert haben. „Wir dürfen nicht nachlässig werden, aber auch nicht in Schockstarre verfallen“, betonte Kleine.

Mit Blick auf die Zukunft sei es womöglich sogar hilfreich, dass die Coronakrise dazu zwinge, Gewohntes zu hinterfragen. „Ein ganz handfestes Beispiel dafür ist unser Zwiebelmarkt. Es ist wahrscheinlich das erste Mal seit Generationen, dass er ausschließlich mit den Heldrunger Zwiebelbauern stattfinden wird, ohne Rummel für Hunderttausende Gäste drumherum. Ich bin gespannt, welches Fazit wir in einer Woche ziehen werden“, sagte der Oberbürgermeister.

Hinterfragt und neu bewertet werden müssten auch die Aufgaben, die die Stadt in den kommenden Jahren zu erfüllen hat. „Für die Weimarer Finanzen zeichnet sich eine sehr schwierige Lage ab. Einnahmeausfälle bei stark steigenden Sozialausgaben im Gefolge der Corona-Krise schaffen unüberbrückbare Defizite, die nicht mit ein bisschen Sparsamkeit hier und da verschwinden“, prognostizierte Kleine. Angesichts dieser Entwicklungen halte der OB etwa Mehrausgaben im sechsstelligen Bereich für die temporäre Umleitung des Radweges an der Karolinenpromenade für nicht verhältnismäßig. Auch Punkte wie die kostenfreie Nutzung von Sportstätten oder der Verzicht auf Beiträge für die Betreuung im Kindergarten und für den Straßenausbau gehörten laut Kleine auf den Prüfstand. „Um künftig das Nötige erfüllen zu können, werden wir in vielen Bereichen des öffentlichen Daseinsvorsorge wieder das richtige Maß finden müssen“, machte der Oberbürgermeister deutlich.