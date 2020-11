Wenngleich sie aufgrund der Corona-Schutzbestimmungen im Moment nur zum Teil genutzt werden können, besiegelte der Kreistag mit dem Haushaltsbeschluss vom Donnerstagabend auch die Förderung von Sportstätten im Südkreis. Die Städte Bad Berka und Kranichfeld erhalten auf Antrag der Kreis-CDU für den Ausbau der Sozialbereiche ihrer Stadien Zuschüsse.

Bad Berka hat für das Jahr 2021 einen Antrag auf Förderung für den Neubau eines eingeschossigen Gebäudes mit vier Umkleidekabinen und daran angegliedertem Sanitärbereich gestellt. Der vorhandene WC- und Duschbereich sei zu klein und außerdem reparaturbedürftig. Mit klarer Mehrheit stimmte der Kreistag dafür, dem Vorhaben 100.000 Euro beizusteuern. Zudem verpflichtete sich das Gremium im Haushaltsplan, der Stadt Kranichfeld für Sanierungsmaßnahmen an deren Sportplatz im Jahr 2022 ebenfalls 100.000 Euro zu gewähren.

Parkplatz an der Hottelstedter Straße kann erweitert werden

Weitere 50.000 Euro aus dem Kreishaushalt 2021 erhält die Gemeinde Ettersburg. Ebenfalls auf Antrag der Unionsfraktion gewährt das Weimarer Land den Zuschuss für den Ausbau des Parkplatzes an der Hottelstedter Straße. Da Ettersburg im kommenden Jahr Außenstandort der Erfurter Bundesgartenschau sein wird, rechnet die Gemeinde mit einer entsprechenden Zahl an Besuchern. Da der bestehende Parkplatz schon früher bei Veranstaltungen oft an Kapazitätsgrenzen stieß, soll nun das noch unbefestigte Gelände nebenan ausgebaut werden. Im Zuge der Maßnahme planen die Ettersburger außerdem, am Parkplatz eine öffentliche Toilette für Besucher zu errichten. An einer solchen fehlt es im Moment im Ort. Zu den 50.000 Euro des Kreises wird die Gemeinde für das Vorhaben einen Eigenanteil in gleicher Höhe leisten.

„Wir haben zwischenzeitlich kaum noch an diese Förderung geglaubt. Schließlich haben wir sie schon zu Jahresbeginn beantragt. Aber da schien sich noch kaum jemand dafür zu interessieren. Jetzt sind wir natürlich umso glücklicher, doch noch zu einer Lösung zu kommen“, sagte Ettersburgs Bürgermeister Jens Enderlein.

Bis zum Sommer könnteTeilabschnitt fertig werden

Freilich dränge inzwischen die Zeit. Immerhin wird die Buga in Erfurt schon im kommenden April eröffnet. „Wenn wir im Frühjahr beginnen, könnten wir im Laufe des Sommers zumindest einen Teil fertig bekommen. Als Unesco-Welterbestandort brauchen wir diese touristische Infrastruktur außerdem auch auf lange Sicht“, so Enderlein.

Aus dem nächstjährigen Kreishaushalt gestrichen wurden hingegen jene 150.000 Euro, mit denen das Weimarer Land 2021 ursprünglich den Bau einer Multifunktionshalle in Tonndorf unterstützen wollte. Schließlich soll einer der künftigen Nutzer auch das Schullandheim sein, für das der Kreis verantwortlich zeichnet.

Dass wiederum auf einen CDU-Antrag hin die Position im Etat entfällt, bedeute indes nicht den Rückzug des Kreises von diesem Projekt. Dieses müsse verschoben werden, da der Freistaat bei der Sportstättenförderung andere Prioritäten setze, etwa in Oberhof. Um dennoch Vorarbeiten auf den Weg zu bringen, damit 2021 beim Land der nächste Förderantrag eingereicht werden könne, bewilligte der Kreistag dem Hallenprojekt zunächst 20.000 Euro für Planungskosten.