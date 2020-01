Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Oettern plant Brücken-Neubau

Auf dem Papier kann die Gemeinde Oettern über ihre Finanzen nicht klagen: Soeben beschloss der Gemeinderat den Haushalt fürs laufende Jahr. Mit dem 1. Februar ist das Dorf zudem schuldenfrei: Die letzte Rate für einen Multicar, der längst nicht mehr in Oetterner Diensten steht, ist überwiesen.

Viel Spielraum hat die kleine Gemeinde dennoch nicht. In den beiden Vorjahren musste sie rund 50.000 Euro aufbringen, um sich an der neuen Kläranlage zu beteiligen. Nun steht das Vorhaben an, die „Schwarze Brücke“, über die der Ilmtalradweg in Richtung Mellingen führt, neu zu bauen. Vor einem Jahr waren aus deren Fundament zwei große Steine herausgebrochen. Nach der Notsicherung braucht es eine grundsätzliche Lösung. Für „Thüringenforst“ führt der einzige Weg, um das geschlagene Holz dort aus dem Wald zu transportieren, über diese Brücke. Die schweren Fahrzeuge erfordern bis zu 40 Tonnen Traglast. Aktuell dürfen über die „schwarze Brücke“ nur neun Tonnen rollen.

13.000 Euro hat die Gemeinde bereits in die Brücke investiert. Weitere 17.000 Euro für Planungsleistungen sollen 2020 folgen. Den Neubau kann Oettern jedoch nicht stemmen. Rund 400.000 Euro sind dafür veranschlagt. „Selbst wenn das Landesamt für Bau und Verkehr die Brücke fördert, kann es das mit maximal 75 Prozent“, sagt Bürgermeisterin Colleen Michler – und hofft auf weitere Quellen.