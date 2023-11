Özge Inan in Weimar: Putsch, Flucht und die Kämpfe danach

Weimar. Özge Inan liest in Weimars Eckermann Buchhandlung aus ihrem ersten Buch. Mit Steffen Dittes spricht sie über ihr linkes Engagement.

Özge Inan ist Autorin beim Freitag und bekannt für bissige Tweets auf X (vormals Twitter). Am Samstag, 18. November, liest sie um 15 Uhr in der Eckermann Buchhandlung aus ihrem Erstlingswerk „Natürlich kann man hier nicht leben“. Das Buch behandelt den politischen Widerstand gegen den Militärputsch in der Türkei des Jahres 1980, eine daran anschließende Flucht und die Verknüpfung dieser Kämpfe mit den heutigen in Deutschland. Die Handlung ist angelehnt an die Fluchtgeschichte der Eltern Inans, bleibt jedoch ein teils fiktiver Roman. Im Anschluss an die Lesung spricht Steffen Dittes, Fraktionsvorsitzender der Linken im Landtag, mit der Autorin über linkes Engagement. Der Eintritt ist frei.