Offenbachs Prinzessin gewinnt wieder das Weimarer DNT

Die Gaukler kehren zurück: Jacques Offenbachs „Die Prinzessin von Trapezunt“ erlebt ihre Wiederaufführung am DNT in Weimar.

Weimar. Zur Wiederaufführung der Offenbach-Operette „Die Prinzessin von Trapezunt“ macht Weimars DNT seinem Publikum ein Angebot.

Mit einem Theatertag macht das Deutsche Nationaltheater Weimar seinem Publikum zur Wiederaufnahme von Jacques Offenbachs Operette „Die Prinzessin von Trapezunt“ am Donnerstag, 2. März, um 19.30 Uhr im Großen Haus ein besonderes Angebot: Auf allen Plätzen kosten die Karten für diese Aufführung nur 12 Euro (ermäßigt 9,70 bzw. 7 Euro).

In der unterhaltsamen Inszenierung gewinnt eine bunte Gauklertruppe das Theatergebäude in der Lotterie. Doch auch andere Interessenten haben bereits ein Auge auf die Immobilie geworfen. Bezaubernde Lieder, irre Couplets, virtuose Ensembles, atemberaubende Chöre und herzzerreißende Romanzen treiben die kuriose Handlung dieses Juwels des komischen Musiktheaters voran und die Verwirrungen auf die Spitze.

Die Weimarer Inszenierung, die im Mai vergangenen Jahres Premiere hatte, spielt sich in ihrer Sommer-Variante auf zwei Bühnen ab: zunächst draußen rund ums Dichter-Denkmal, dann setzt sich das Spektakel im Großen Haus fort. Die Winter-Variante, die auch am Donnerstag gegeben wird, vollzieht sich ausschließlich drinnen – erzählt aber dennoch die komplette Story. Die nächste Aufführung, die für den 12. Mai geplant ist, könnte allerdings wieder ein Mix aus Out- und Indoor-Erlebnis werden.