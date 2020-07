Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Offene Bühne im Projekt Eins

Zum „Projekt (M)eins – Offene Bühne“ im Projekt Eins an der Schützengasse 2 lädt das Kleinkunst-Institut wieder am Sonntag, 26. Juli, 18 Uhr, ein. Dieser Abend gehört den unentdeckten Ideen. So haben kreative Akteure die Möglichkeit mit ihrem künstlerischen Projekt, sei es Musik, Theater oder Literatur, einmal im Rampenlicht zu stehen.