Offene Gärten in Rottdorf

Rottdorf. In zehn offenen Gärten zeigt sich Rottdorf am Samstag von seiner besonders attraktiven Seite.

Nach zwei Jahren Corona-Pause hat Blankenhains Ortsteil Rottdorf für Samstag, 2. Juli, von 13 bis 17 Uhr zum siebten Mal zum Tag der offenen Höfe und Gärten eingeladen. Zehn Gärten warten auf alle, die Interesse an gepflegten Habitaten mit romantischen Sitzplätzen, alten Bäumen, Stauden und Rosen haben. Ländliches Ambiente in Bauernhöfen, kreative Gestaltung durch Keramik, Malerei und Wasserplätze laden neben einer Kaffeetafel mit Musik zum Verschnaufen ein. Ab dem späten Nachmittag brennt an der Kirche der Rost. Ums Gotteshaus geht es den „Rottdorfer Kirchenmäusen“ insbesondere. Die Sanierung soll fortfahren. So steht die Erneuerung des Turmdaches an. Hierfür soll der Samstag Unterstützung einwerben.