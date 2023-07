Offene Labore, Experimente, Games und mehr am summaery-Freitag in Weimar

Weimar. Die Bauhaus-Universität Weimar lädt am Wochenende zur Jahresschau. Das Programm am Freitag.

Forschung an der Bauhaus-Uni entdecken – das ist im Rahmen der„summaery“ in diesem Jahr vor allem am Freitag, 14. Juli, möglich. Dann öffnen die Fakultät Bauingenieurwesen zur „Science Mile Q3“ und die Fakultät Medien zur „Open Lab Night“ ihre Forschungsräume.

Wer schon immer wissen wollte, was die Welt von morgen bewegt, der sollte sich von 13 bis 18 Uhr zum Campus Coudraystraße aufmachen, heißt es aus der Uni. Hier zeigen Studierende und Lehrende aus dem Ingenieurwesen ihre Forschungsprojekte und geben Einblicke in ihre Labore. Hinter der großen roten Tür des Centrums für intelligentes Bauen (CIB.Weimar) türmt sich etwa inmitten der Halle eine riesige Wand aus Stroh. „Aufgrund seiner guten Trag- und Dämmeigenschaften eignet sich Stroh als grüne Alternative zu herkömmlichen Baustoffen“, erläutert Christopher Taube, Wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wie viel das Material aushält, wird ein Versuch zum lasttragenden Strohballenbau in der Versuchstechnischen Einrichtung (VTE) zeigen.

In unmittelbarer Nähe wird ein weiterer Rohstoff unter die Lupe genommen: Wenn es nach Henrieke Fritz von der Professur Stahl- und Hybridbau geht, solle nachwachsender Bambus aus Europa die Bauindustrie revolutionieren. Bis es soweit ist, setzen die Ingenieure auf die Klassiker aus Beton und Stahl. Leichter, anpassungsfähiger und zugleich nachhaltiger – das müssten moderne Tragkonstruktionen heute allerdings schon sein. sagt er.

Im Abwasserlabor direkt gegenüber verrät die Wissenschaftlerin Katarina Reichel-Kühl, wie Viren und andere Erreger in Kläranlagen gelangen und warum der Blick ins Reagenzglas lohnt. Und auch die Professur Energiesysteme widmet sich dem Element Wasser. In ihrem Technikum erfahren die Gäste, wie ein Elektrolyseur grünen Wasserstoff produziert.

Wie Materialforschende Wüstenbeton neu denken, ist im F.A. Finger-Institut für Baustoffkunde zu sehen. Ein Rundgang durch Holz-, Rasterelektronenmikroskop- sowie die Analytischen Labore beleuchtet verschiedene Aspekte von Sanierung und Denkmalschutz. Von hier aus geht es weiter vom Akustiklabor in den Innenhof der Coudraystraße 11. Dort wird Student Richard Lessing aka DJ timelord die Plattenteller drehen. Zudem gibt es eine Studienberatung mit hilfreichen Tipps zur Bewerbung für ein Ingenieurstudium im kommenden Wintersemester.

Daddeln, testen, Feedback geben: „Open Lab Night“ an der Fakultät Medien

Anschließend ist Aufbruch zur „Open Lab Night“ in der Schwanseestraße 143 angesagt: Ab 17 Uhr können dort die Gäste die experimentellen Einrichtungen erkunden, Games testen oder Vorträgen und Führungen lauschen. In der ehemaligen Limonadenfabrik, dem aktuellen Sitz der Fakultät Medien, sind die neuesten Projekte aus dem Fachbereich Medieninformatik zu entdecken, unter anderem zu den Themen Künstliche Intelligenz, Virtuelle Realitäten und Software Engineering. Die Bauhaus Gamesfabrik lädt dazu ein, studentisch entwickelte Spiele auszuprobieren: vom analogen Brettspiel bis zum Point-and-Click-Adventure.

Ein Semester lang haben Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen ein Konzept und eine Story für ihr Game erarbeitet, ein passendes Design – visuell und auditiv – konzipiert und schließlich programmiert. In den letzten Tagen vor der „summaery“ hieß es nun, die letzten „Bugs“, so heißen die Fehler in den Spielen, zu beseitigen. „Es ist großartig zu sehen, wie die Studierenden zusammenarbeiten und voneinander lernen. Zur „summaery“ haben die studentischen Entwicklerinnen und Entwickler erstmalig die Möglichkeit, direktes Feedback einzusammeln“, so Gianluca Pandolfo, Lehrender in der Veranstaltung „Bauhaus Gamesfabrik“.

Im Projekt „Talking Bodies“ ist Jan Ehlers, Juniorprofessor für Usability, mit den Studierenden der Frage nachgegangen, inwieweit sich unsere Gedanken- und Gefühlswelt in Körperhaltung, Gangbild oder in einfachen Gesten widerspiegelt. Dafür werden die Bewegungen von Versuchspersonen mithilfe eines modernen Ganzkörperanzugs aufgezeichnet und analysiert. Für die „Open Lab Night“ ist eine Demo entstanden, die den Besucherinnen und Besuchern das experimentelle Untersuchungsdesign nahebringt und so die grundlegende Frage nach dem verkörperlichten Denken beantwortet.

Alle Touren, Labore und weitere Informationen unter www.uni-weimar.de/q3 oder www.uni-weimar.de/oln