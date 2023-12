Offene Türen im Haus des Erwachsenen-Bildungswerks in Weimar

Der Sitz des Deutschen Erwachsenen-Bildungswerkes in der Buttelstedter Straße in Weimar (Archivbild)

Weimar Einrichtung informiert über Ausbildung für Ergotherapeuten und Pflegefachkräfte

Einen Info-Nachmittag richtet das Deutsche Erwachsenen-Bildungswerk am Mittwoch, 13. Dezember, an seinem Sitz in der Buttelstedter Straße 90 aus. Zwischen 15 Uhr und 17 Uhr werde über die Ausbildungen zum Ergotherapeuten (m/w/d) und zum Pflegefachmann (m/w/d) informiert. Zudem gebe es um 15 und 16 Uhr Führungen durch die Unterrichts- und Praxisräume. Im Anschluss bestehe jeweils die Möglichkeit zu Einzelgesprächen oder zur Klärung von individuellen Fragen. In persönlichen Beratungsgesprächen gehe es um Zugangsvoraussetzungen, Ausbildungsinhalte, Fördermöglichkeiten, berufliche Perspektiven und die Schulgeldfreiheit in der Ergotherapie in Thüringen.

Bewerbungen seien jederzeit möglich und könnten zum Infotag mitgebracht werden.