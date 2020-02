Die Regelschule Schöndorf in der Max-Reichpietsch-Straße 14 bietet am Donnerstag, dem 6. Februar, einen Tag der offenen Tür an.

Offene Türen in Regelschule Schöndorf

Einen Tag der offenen Tür bietet die Regelschule in Schöndorf am Donnerstag an. Sie gewährt Schülern und Eltern der 4. Klassen, ehemaligen Schülern und allen Interessierten Einblicke. Schüler und Lehrer werden ihre Schule auf vielfältige Weise präsentieren: Dazu gibt es naturwissenschaftliche Experimente, eine Auswahl an Unterrichtsergebnissen und Projektergebnisse. Bastelangebote laden zum Mitmachen ein. Es besteht ferner die Möglichkeit, sich von Schülern durch das Haus führen zu lassen und mit Lehrern ins Gespräch zu kommen. Die Gäste können sich über das Schulprofil, Schullaufbahnen, Projekte und die individuelle Förderung von Kindern informieren. Der Hauswirtschaftskurs bietet Kaffee und selbst gebackenem Kuchen an.

Donnerstag, 6. Februar, 16 bis 18 Uhr; Max-Reichpietsch-Straße 14