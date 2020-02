Zum Tag der offenen Tür sind Interessierte am 22. Februar im Friedrich-Schiller-Gymnasium bis hinauf in die Sternwarte auf dem Dach willkommen..

Weimar. Viele Einblicke und „Essen für einen guten Zweck“ bietet am 22. Februar das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Weimar

Offene Türen in Schule und Sternwarte

Einen Tag der offenen Tür richtet am 22. Februar das Friedrich-Schiller-Gymnasium aus. Willkommen sind alle, die sich für das Schulleben interessieren, insbesondere Viertklässler, die dort ihre Schullaufbahn fortsetzen möchten, und deren Eltern.

Schülerinnen und Schüler führen die Gäste durch das Gebäude und erklären den Schulalltag. In den Klassenräumen wird ein Überblick über Unterrichtsinhalte und Projekte präsentiert. Für Fragen stehen die Lehrerinnen und Lehrer bereit. Darüber hinaus kann geknobelt, gespielt und experimentiert werden. Einmalige Ausblicke über die Dächer Weimars und Einblicke in die Arbeit der Schulsternwarte erwarten all jene, die die Treppen bis in den Turm des Gymnasiums bewältigen.

Mit ihrem Projekt, „Essen für einen guten Zweck“ ist Klasse 7b wieder dabei. Sie spendet wie in den vergangenen acht Jahren ihre Einnahmen für die „Elterninitiative für krebskranke Kinder Jena“. In der vierten Etage bieten die Schülerinnen und Schüler Hot Dogs, Waffeln, warme und kalte Getränke sowie kleine süße Überraschungen an. „Sowohl wir als auch die Kinder aus Jena freuen uns über jeden Cent, den ihr spendet“, ermuntern die Schülerinnen Elisa Hinz und Ulrike Bleul alle, den Stand zu besuchen und viel Appetit mitzubringen.

Samstag, 22. Februar, 9 bis 12.30 Uhr; Thomas-Mann-Straße