Das Hochschulzentrum am Weimarer Horn.

Offene Türen mit viel Musik in Weimar

Weimar. Zum 20. Jubiläum des Hochschulzentrums am Horn sind Besucher zu einem Festnachmittag eingeladen.

Einen seltenen Blick hinter sonst verschlossene Türen gewährt das Hochschulzentrum am Horn der Weimarer Musikhochschule. Anlässlich seines 20. Jubiläums als modernster Hochschulstandort wird das interessierte Publikum am Freitag, 18. November, zu einem Festnachmittag in die sogenannte „Weimarer Akropolis“ eingeladen. Das Gebäude war Mitte des 19. Jahrhunderts vom damaligen Weimarer Oberbaudirektor Carl Heinrich Ferdinand Streichhan als Kaserne errichtet worden. Erst 1993 zogen die letzten russischen Soldaten aus. Danach erfolgte eine aufwendige Sanierung.

Den Beginn macht um 15 Uhr ein klangfarbenreiches Konzert des Instituts für Blasinstrumente und Schlagwerk im Ensembleraum 301. Die Hornklasse spielt „Ecce Sacerdos Magnus“ von Anton Bruckner und „Big Sky Country“ von Daniel Baldwin, ein Klarinettenensemble interpretiert Czernowitzer Skizzen von Alexander Kukelka, und die Schlagwerker bringen das „Trio per Uno“ von Nebojsa Zivkovic zu Gehör. Zudem spielt ein Trompetenquartett die „Sonatina“ von Ron Simpson, ein Flötenquartett widmet sich sich Eugène Bozzas „Jour d’été“. Im Anschluss öffnen viele Unterrichts- und Ensembleräume ihre Türen: Man kann den Schlagwerkern beim Üben zuhören, Opernkorrepetitions-Studierende an zwei Klavieren erleben oder einer Probe eines Jazz-Ensembles beiwohnen. Die Trompetenklasse probt Bachs Weihnachtsoratorium, die Musiktheorie lädt ein ins Labor zur „Kantionalsatz-Maschine“, und es spielen Flöten- und Klarinettenensembles mit bis zu zehn Studierenden. Percussion-Professor Jo Thönes und Studierende des Jazzklaviers formieren sich zum Batá-Drum-Trio mit Handtrommeln. Der Eintritt zu allem ist frei.