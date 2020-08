Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Offener Brief zu Übergriffen in Erfurt

In einem offenen an Polizei und Staatsanwaltschaft Thüringen sowie die Städte Erfurt und Weimar hat das Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus (BgR) „die wiederholten brutalen rechtsextremen Übergriffe auf Migranten in Erfurt“ verurteilt. Thüringen habe „eine traurige Tradition rechtsextremer Gewalttaten gegen MigrantInnen, die häufig im Umfeld von rechten Szenetreffs ausgehen“, heißt es in dem Brief. Auch in Weimar seien „rassistische Beleidigungen, Ausgrenzungen und Übergriffe – für die breite Öffentlichkeit meist unbemerkt – an der Tagesordnung.“

Das BgR forderte Polizei und Staatsanwaltschaft auf, diese Menschen besser zu schützen, den Ermittlungen zu Übergriffen höchste Priorität einzuräumen und die mutmaßlichen Täter nach erfolgten Ermittlungen schnellstmöglich vor Gericht zu stellen. Von der Stadt Erfurt forderte es, ihr Integrationskonzept ernst zu nehmen, sich mit den Opfern öffentlich zu solidarisieren sowie praktische und mentale Hilfe anzubieten. Weimar solle zudem ein Integrationskonzept entwickeln und eine unabhängige Stelle für die Opfer rassistischer Benachteiligungen, Beleidigungen und Übergriffen schaffen.