Weimar. Erik Buchholz und Ulrich Kersten setzen in Weimar Projekt „Grafik & Lyrik aus Thüringen“ fort.

Offerte aus Weimar: Digitaler Blick in Pavillon-Presse

Zum Tag der Druckkunst, der deutschlandweit am 15. März begangen wird, hat die Pavillon-Presse ein Angebot, das Weimarer auch digital wahrnehmen können. Sie setzt ihr von der Stadt Weimar unterstütztes Projekt „Grafik & Lyrik aus Thüringen“ fort, bei dem Autoren und druckgrafisch arbeitende Künstler in den Werkstätten des Museums zusammen an einem Projekt arbeiten. Teilnehmen werden dieses Jahr Erik Buchholz und Ulrich Kersten aus Gera.

Eigentlich war geplant, dass Besucher ihnen zuschauen und das Museum besichtigen. Als Alternative besteht nun die Möglichkeit, den Künstlern ab 13 Uhr über die Social-Media-Kanäle der Pavillon-Presse bei der Arbeit zuzusehen.

https://pavillon-presse.de/