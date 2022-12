Ohne Fahnenappelle und bunte Tücher

Weimar. In der Ausstellung über späte DDR-Fotografie gibt es keine FDJ-Hemden, Pioniertücher oder Fahnen mit Hammer, Sichel und Ährenkranz zu sehen.

Bilder auf denen FDJ-Hemden, Pioniertücher oder Fahnen mit Hammer, Sichel und Ährenkranz sind, gibt es nicht zu sehen. „An den Rändern taumelt das Glück. Die späte DDR in der Fotografie“ zeigt mehr, „mehr alltägliche Lebenswirklichkeit. Wir wollten tiefer gucken. Die Fotografien präsentieren den persönlichen Blick durch ein künstlerisches Auge“, erklärt Annett Jahn, Kuratorin der Ausstellung und Leiterin von „Sozialismus im Bild“ – einem Projekt des Forschungsverbundes „Diktaturerfahrung und Transformation“ – innerhalb dessen auch die Idee zur Ausstellung entstand.

Diese wurde in Kooperation mit der ACC Galerie in Weimar umgesetzt. Dort hängt jetzt auf 400 Quadratmetern ein Bilderkonvolut von über 350 Fotografien. Sie thematisieren Bekanntes und weniger Gezeigtes aus den 1970ern, 80ern und den frühen 90ern. „Dabei kann es um Freizeitaktivitäten gehen, die Arbeit, aber auch um Dinge, die vielleicht ausgeklammert wurden, wie die Existenz von Jugendwerkhöfen“, so Jahn.

Ganz nah an den Menschen dran waren dabei nicht die typischen und bekannten DDR-Fotografen wie Harald Hausmann, Evelyn Richter oder Sibylle Bergemann. „Es gibt auch so viele andere hervorragende Arbeiten. Die wollten wir einem öffentlichen Publikum zugänglich machen“, betont Ulrike Mönnig von der ACC Galerie. Insgesamt 35 Fotografinnen und Fotografen stellen ihre Werke in 12 Räumen aus.

Bilder stammen nicht nur von DDR-Fotografen

Ein Teil der Schnappschüsse stammt beispielsweise von den Weimarer Fotografen Claus Bach und Kurt Buchwald. Andere wurden von den Leipzigern Christiane Eisler, Gerhard Gäbler und Harald Kirschner gemacht. Doch auch Menschen mit dem Blick von außen dokumentierten ihre Eindrücke. Zu ihnen gehörte Jörn Vanhöfen. Als erster Weststudent bewarb er sich an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig (HGB) und wurde angenommen. Er reiste durch die DDR, erzählt Mönnig, und machte „eine berührende Serie, in der er seine Wahrnehmungen im anderen Deutschland ablichtete“.

Anstatt die gesamten Bilder immer in Serie von einem Künstler zu zeigen, ordneten Jahn und Mönnig sie zu einzelnen Gruppen zusammen, die zumeist die gleiche Geschichte erzählen. So sieht man Szenen in verrauchten Kneipen, am Bahnhof oder im Café oder auf Reisen. Damit zeichnet die Ausstellung bewusst ein Bild von einer Gesellschaft, „das nicht in allen Fällen Gültigkeit in dem sozialistischen Glücksversprechen gehabt hätte“, sagt Jahn.

Mit den größtenteils Schwarz-Weiß-Bildern soll das Thema DDR aus der „plakativen Ecke“ geholt werden. Aus diesem Grund seien eben keine Fahnenapelle oder andere politische Veranstaltungen zu sehen. So kann sich jeder irgendwie in einzelnen Situationen wiederfinden, die auch heute so stattgefunden haben könnten. „Genau darum geht es. Besucherinnen und Besucher kommen mit ihren eigenen Bildern. Sie können diese abgleichen oder Neues zulassen und entdecken“, sagt Jahn.

Auch wenn „Reibungsflächen“ entstehen, sei das gut. In jedem Fall ging es darum, Bilder zu zeigen, die berührten und nachhaltig in Erinnerung bleiben und dabei auch einen poetischen Rest offenlassen.