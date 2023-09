Ohne Führerschein Unfall gebaut und Graffiti-Schmierereien – die Polizeimeldungen aus Weimar

Weimar In Weimar hat sich ein 33-Jähriger ohne Führerschein ans Steuer eines Autos gesetzt und einen Unfall verursacht. Die Meldungen der Polizei.

33-Jähriger baut Unfall mit Firmenfahrzeug

Am Dienstagmorgen waren laut Polizeiangaben ein 33-Jähriger mit seinem Citroen und ein 51-Jähriger mit seinem BMW auf der Kromsdorfer Straße in Richtung Rießnerstraße unterwegs. An der Ampelkreuzung Buttelstedter Straße ordnete sich der BMW-Fahrer zum links abbiegen auf die linke Spur ein. Der Citroen-Fahrer wollte sich ebenfalls links einordnen, übersah jedoch den BMW und es kam zur Kollision. Verletzt wurde niemand, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 33-jährige Unfallverursacher keine Fahrerlaubnis besitzt. Da es sich bei dem genutzten Auto zudem um ein Firmenfahrzeug handelte, erwartet auch den Geschäftsführer eine Anzeige.

Graffiti-Sprüher unterwegs

In den frühen Morgenstunden wurden am Dienstag am Kasseturm und am Fränkischen Hof Graffitis gesprüht. Es handelt sich um die Schriftzüge "KHS" und "CWR" in den Farben rot, lila und schwarz. Der entstandene Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt. Ersten Ermittlungen zufolge konnte durch eine Kamera gegen 1 Uhr verdächtige Wahrnehmungen aufgezeichnet werden. Die Ermittlungen laufen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 03643-8820 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

