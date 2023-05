Oldtimer-Bikes in Berlstedt

Berlstedt. Das 19. Oldtimer-Motorradtreffen lockt an diesem Samstag, 13. Mai, nach Berlstedt.

Zum 19. Mai steuert eine Karawane mehr oder weniger historischer Zweiräder dem Ettersberg entgegen. In Berlstedt findet am Samstag, 13. Mai, das diesjährige Oldtimer-Motorradtreffen statt. Die Schrauber unter den Piloten sind wie immer schon ab 7 Uhr willkommen. Dann beginnt auf dem Gelände am Klinkerteich der Teilemarkt. Das eigentliche Treffen, bei dem auch für Speisen und Getränke gesorgt ist, startet um 8 Uhr. Seinen traditionellen Höhepunkt erfährt es um 14 Uhr, wenn die Biker zur Ausfahrt durch den Nordkreis starten. Erfahrungsgemäß lockt das Berlstedter Treffen mehrere Hundert Motorrad-Fahrer und ein Vielfaches an Publikum. In den Jahren 2020 und 2021 musste die Veranstaltung wegen Corona pausieren. Umso größer war der Zuspruch bei der Wiederauflage im Vorjahr.