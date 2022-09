Oldtimer-Treffen am Samstag in Blankenhain

Blankenhain. Am Samstag ist der Schlossvorplatz der Lindenstadt wieder Schauplatz eines Spektakels für Fans historischer Kfz-Technik.

Zum zehnten Mal treffen sich am Samstag, 10. September, ab 10 Uhr die Oldtimerfreunde auf dem Schlossvorplatz in Blankenhain. Nach zwei Jahren Pandemie-Pause haben sich die sieben Vereinsmitglieder des Blankenhainer Oldtimervereins in den letzten Wochen an die Organisation gesetzt und hoffen jetzt sehnlich auf gutes Wetter. Bis 12.30 Uhr können die Liebhaber altes Bleches fachsimpeln, staunen und ihre zwei- sowie vierrädrigen Oldtimer zur Schau stellen, bevor es auf eine rund 90-minütige Ausfahrt geht. Die Route führt über die Landstraße nach Keßlar weiter über Milda hinunter nach Kahla und über den Reinstädter Grund wieder zurück in die Lindenstadt. Im Anschluss werden die schönsten Fahrzeuge mit einem Pokal ausgezeichnet.