Kranichfeld. Der SPD-Ortsverein im Südlichen Ilmtal bietet am Dienstag eine Kommunikationsplattform für Selbstständige, Freiberufler und Firmenchefs an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Online-Konferenz für das Weimarer Land zur Corona-Krise

Eine Online-Krisenkonferenz bietet der Ortsverein der SPD im Südlichen Ilmtal am Dienstag, 17. März, an. Thema sind ab 19 Uhr die Auswirkungen der Corona-Krise auf Selbstständige, Freiberufler sowie kleine und mittlere Unternehmen in der Region. Die Einladung richtet sich an Interessierte im Grammetal, der VG Kranichfeld sowie Bad Berka und Blankenhain mit ihren Ortsteilen. Besprochen werden akute Probleme, vor denen die regionale Wirtschaft durch die Auswirkungen der Epidemie steht, und Unterstützungsmöglichkeiten. Die Zugangsdaten der Konferenz sind bei Nils-Christian Engel, dem Vorsitzenden des Ortsvereins, zu erfragen. Die Teilnahme ist per Internet oder Telefon möglich.

Kontakt: info@spd-suedilm.de