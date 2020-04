Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Online-Kurs der VHS Weimar

„Mit Messer und Gabel das Klima retten“ ist ein Online-Kurs überschrieben, den die VHS Weimar am Dienstag, 21. April, 19 bis 20.45 Uhr, anbietet. Interessierte werden gebeten, sich einen Werktag im Voraus zu den Geschäftszeiten der VHS anzumelden, sodass der Link zur Anmeldung rechtzeitig vor Kursbeginn per Mail zugeschickt werden kann. Anmeldung per Mail an vhs@vhs-weimar.de.