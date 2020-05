Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Online-Stream zur Spiegelzelt-Saison

Das wegen der Coronakrise abgesagte Köstritzer Spiegelzelt würde am Donnerstag, 7. Mai, erstmalig in dieser Saison seine Türen öffnen. Daran erinnert um 19 Uhr ein Online-Stream mit Martin Kranz und „Marlene“-Illustrator Dennis Klostermann vom Beethovenplatz in Weimar. Zum Gespräch geladen wurden Willy Astor und Anna Mateur, die davon erzählen, wie sich ihr Alltag in Zeiten von Corona gestaltet.

Online-Stream über www.koestritzer-spiegelzelt.de