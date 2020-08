Open Air-Konzert mit Yusuf Sahilli

Der Berliner Multi-Instrumentalist Yusuf Sahilli spielt am Freitag im Kulturhof des Mon Ami eine Mischung aus Indie Pop, Nu Folk und Global Pop. Arabeske Wurzeln gepaart mit moderner Klassik münden in den Alternativ Rock seiner Generation. Wo er spielt, kommt gute Laune auf, und man verspürt immer den Drang, sich zu bewegen. Yusuf Sahilli singt und spielt Gitarre, Keyboards, Pedal Steel und Banjo. Für das Plattenlabel Piranha Records hat er Künstler aus Asien, Afrika und New York betreut. Zurzeit arbeitet er auch als Projektleiter beim Berliner Landesmusikrat in der Beratung von geflüchteten Musikern. In Berlin ist für ihn eine weitere wichtige Arbeitsstätte ein Ton-Studio im Bauch eines Schiffes mit dem Namen „Heiterkeit“. Freier Eintritt, Spenden sind willkommen.