Opernchor Weimar spendet für Tafel

Eine Spende über 2113 Euro hat der Opernchor des Deutschen Nationaltheaters (DNT) am Mittwoch an die Weimarer Tafel übergeben. Davon dienen 2000 Euro dazu, dass die Tafel für die bedürftigen Weimar vor allem langlebige Lebensmittel zukaufen kann, die sie nur selten von Einkaufsmärkten erhält. Den kleineren Betrag setzten die Chormitglieder Anke und Klaus Wegener in 60 Kilogramm eben solcher Lebensmittel wie Erbsen, Möhren und Rotkohl in Dosen, Nudeln sowie Schnittkäse um, der an der Tafel zwar begehrt, aber ein rares Gut ist.

Die Spenden-Idee kam Elke Sobe vom Chorvorstand, als sie den Beitrag über die Unterstützung der Tafel durch Mitglieder des DNT-Schauspiel-Ensembles las. Sie regte die Sammlung an, bei der schnell alle mithalfen und die zugleich trotz der räumlichen Ferne ein Gefühl von Gemeinschaft vermittelt habe.

Tafelleiter Marco Modrow bedankte sich für die „stattliche Unterstützung“. Beim kleinen Einblick in die Tafelausgabe entsponnen sich Ideen für weitere Aktionen. Dazu könnte bei schönerem Wetter ein Konzert von Chormitgliedern gehören. Diese proben seit März in zwei Gruppen „Carmen“, berichtete Chorvorstand Oliver Luhn.