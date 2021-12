Opfer flüchtet nach Schlägerei wegen Rettungswagen - Doch mehrere Einbrüche

Weimar. Die Meldungen der Polizei für Weimar und das Weimarer Land.

Doch mehrere Einbrüche

Wie sich mittlerweile herausgestellt hat, konnten der oder die unbekannten Täter, die in der Nacht zu Sonntag mehrere Hauseingangstüren in der Landfried-Siedlung in Weimar versuchten aufzuhebeln, nun doch ins Hausinnere gelangen. Es meldeten sich bereits zwei Bewohner dieser Häuser, in deren Keller der oder die Unbekannten fündig geworden sind. Bekannt wurde, dass mindestens ein E-Bike und zwei Elektro-Roller im Gesamtwert von fast 4.000 Euro entwendet wurden. Anwohner, die Personen mit dem vermutlichen Diebesgut gesehen haben oder welche, die nicht ins Haus gehören, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Opfer flüchtet nach Schlägerei wegen Rettungswagen

Zu einer Auseinandersetzung kam es Dienstagfrüh vor dem Berkaer Bahnhof. Eine Gruppe aus mehreren Personen hielt sich hier auf. Aus nicht geklärter Ursache gerieten ein 26- und 29-Jähriger aneinander. Dabei schlug der 26-Jährige dem Älteren ins Gesicht. Als dieser wiederum realisierte, dass seine 'Freunde' einen Rettungswagen für ihn geordert haben, versuchte er zu flüchten. Mehrere Personen aus der Gruppe hielten den Mann dann in einem Wohngebiet bis zum Eintreffen der Rettungskräfte fest.

Wegen der Geräuschkulisse verständigten mehrere Anwohner die Polizei wegen einer vermeintlichen Schlägerei. Der Verletzte ließ sich schlussendlich doch ins Krankenhaus bringen, damit seine Verletzungen behandelt werden konnten. Alle Anwesenden waren erheblich alkoholisiert.

Geschwindigkeitskontrolle

In Wormstedt, Im Unterdorf führten Polizeibeamte am 13. Dezember zwischen 6.15 Uhr und 13.30 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Insgesamt durchfuhren 86 Fahrzeuge die Kontrollstelle. 12 Verwarngelder mussten ausgesprochen werden und 6 Bußgelder. Bei einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h war ein Fahrer mit 60 km/h als unrühmlicher Spitzenreiter unterwegs.

