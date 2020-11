Optikermeister Harald Schneider schließt am 23. Dezember sein Geschäft in der Karl-Liebknecht-Straße und geht dann in den Ruhestand.

Optikermeister Harald Schneider geht in den Ruhestand

Der Countdown läuft: Optikermeister Harald Schneider geht in seinem Geschäft in der Karl-Liebknecht-Straße zielstrebig auf den Ruhestand zu. Noch hat der 65-Jährige seinen Laden werktags von 9 bis 17 Uhr offen. Am 23. Dezember wird er ihn abschließen.