Optikermeister in Weimar schließt sein Geschäft für immer

Weimar. Früher als geplant hat der Weimarer Optikermeister Harald Schneider (65) bereits am 11. Dezember die Pforten seines Optikergeschäfts geschlossen; er hört auf. Am Mittwoch räumte er die Geschäftsräume an der Karl-Liebknecht-Straße weiter aus, damit diese fristgerecht zum 31. Dezember übergeben werden können. Die maßgefertigten Inneneinbauten müssen allesamt abgebaut werden.

1978 hatte Harald Schneider sich in Weimar selbstständig gemacht. 42 Jahre lang betreute der gebürtige Greifswalder als Optikermeister in Weimar Menschen mit Sehschwächen betreut. Harald Schneider trat damals in die Fußstapfen seines Vaters, der einen Augenoptiker-Laden in der Schillerstraße betrieb.

Stammkunden schätzten bei Harald Schneider nicht nur die exzellente Beratung, sondern auch die akkuraten Messungen bei den Augenuntersuchungen. Vor Verabschiedung in den Ruhestand hatte Schneider noch richtig viel zu tun: Denn die Dekorateurin, die seine Schaufenster gestaltete, hatte dort verraten, dass Optikermeister Harald Schneider in den Ruhestand geht.

Schneider gehört dem Elferrat des HWC an, von dem humorvollen Optikermeister werden die Weimarer also noch einiges zu hören bekommen, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist. web