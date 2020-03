Weimar. Medienkünstler und Professoren der Bauhaus-Universität unterhalten Bahnreisende am Samstag auf ungewöhnliche Weise mit der „Ode an die Freude“

Orchestergraben an Bahngleisen zwischen Weimar und Jena

Erinnert haben die Organisatoren an ihre Aktion „Moving Landscapes“, bei der Konzerte für vorbeifahrende Züge am Samstag die Zugstrecke zwischen Jena und Weimar in den längsten Orchestergraben der Welt verwandeln sollen. Auf einem 2,5 Kilometer langen Abschnitt bei Großschwabhausen werden Sängerinnen Sänger sowie Musikerinnen und Musiker auf Feldern, Wegen, in Vorgärten oder auf Hausdächern stehen und für jeden vorbeifahrenden Zug singen und musizieren.

Die von dem Dirigenten Martijn Dendievel für die Strecke adaptierte Version der „Ode an die Freude“ wird dabei als lokal begrenztes Radiosignal in den Zug gesendet. Dort können die Reisenden auf Radiogeräten das Zugkonzert empfangen. Dabei werden immer nur jene Beteiligte spielen, die in dem Moment aus dem Zug zu sehen sind. Jede Position an der Strecke singt oder spielt also nur wenige Töne, alle gemeinsam lassen sie die Europahymne für die Zugkonzertbesucher auf einer Vielzahl von Radiogeräten erklingen.

Für das kooperative Projekt haben sich mehr als 200 Laien- und Profimusikerinnen und -musiker sowie Helferinnen und Helfer angemeldet. So werden Mitglieder des Knabenchors der Jenaer Philharmonie, der Foxy Chor aus Weimar, der Chorissimo Chor aus Jena, die Brassband Blechklang und der Männerchor Großschwabhausen teilnehmen.

Die Idee für „Moving Landscapes“ stammt von Datenstrudel, das sind die Medienkünstler und Professoren an der Bauhaus-Universität Weimar Jörn Hintzer und Jakob Hüfner, die nach dem preisgekrönten Vorgängerprojekt „Bewegtes Land – Inszenierungen für vorbeifahrende Züge“ nun ihre zweite Zuginszenierung realisieren.

Batteriebetriebene portable Radios können mitgebracht oder in Jena-West und am Weimarer Hauptbahnhof ausgeliehen werden. Die erste Abfahrt von Weimar findet 13.04 statt, weitere 13.34 Uhr, 14.06 Uhr, 14.34 Uhr, 14.59 Uhr und 15.34 Uhr.

Samstag, 7. März, 13 bis 16 Uhr zwischen Weimar und Jena; www.datenstrudel.de/zugkonzert