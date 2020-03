Im Real-Markt in Süßenborn schützen Folien die Frauen an den Kassen vor spontanem Husten oder Niesen der Kunden.

Weimar. Weimar präzisiert die Krisen-Regeln für das öffentliche Leben. Sonntagsöffnung in Weimar bislang kaum gefragt

Ordnungsamt und Polizei kontrollieren in Doppelstreifen

Die Kulturstadt hat geschlossen. Was für Kultureinrichtungen bereits seit Tagen gilt, das ist mit dem Freitag nun für alle anderen Einrichtungen, Verkaufsstellen, Hotels und Gaststätten in Kraft getreten. Entsprechend wenige Menschen bewegten sich noch durch die Innenstadt. Allein der Wochenmarkt mit seinen Gärtner- und Imbissständen, Drogerie- und Lebensmittelmärkte sowie Fritz Mitte in der Schützengasse waren als Einkaufsziele geblieben. Dagegen nutzt nicht jede Pizzeria den möglichen Straßenverkauf. Ordnungsamt und Polizei kontrollierten mit Doppelstreifen die Einhaltung der Verordnungen. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Ähnliche Situation im Weimar Atrium. Die vom Verbot ausgenommenen Branchen hatten geöffnet. Die Geschäfte sind inzwischen auch auf der Internetseite des Einkaufszentrums aktualisiert. Dennoch war der Kundenzuspruch überschaubar. Hunderte Stellplätze in der Tiefgarage blieben leer. Den ab 22. März in Weimar möglichen Sonntagsverkauf nimmt im Atrium jedoch kein Geschäft in Anspruch. Bei Real in Süßenborn werden die Mitarbeiterinnen an den Kassen und an der Info-Theke inzwischen durch Folie oder Plexiglas gegen spontanes Niesen oder Husten der Kunden geschützt. Das ist derzeit noch nicht überall üblich. Auch für eine denkbare Ausgangssperre wurde vorgesorgt. Real stellt seinen Mitarbeiterinnen bereits vorsorglich „Passierscheine“ aus, die ihnen im Notfall bestätigen, dass sie sich auf dem Weg zur Arbeit befinden. – Den Sonntagsverkauf nimmt allerdings auch der Real-Markt nicht in Anspruch. Die Berufsfeuerwehr hängte ein großes Präventionsbanner an das Baugerüst des Rathauses. Foto: Stefan Eberhardt Die Stadt Weimar hat derweil weitere Bestimmungen für das öffentliche Leben präzisiert. Konkreter gefasst sind beispielsweise die Regeln für Trauerfeiern und Hochzeiten sowie die Schließung aller Gemeinschaftseinrichtungen. Von der Schließung im Einzelhandel ausgenommen sind nun zusätzlich Optiker, Hörgeräteakustiker, Fernabsatzhandel, Großhandel und Fahrradwerkstätten bei Leistungen der Grundversorgung. Blutspendetermine für Personen ohne Symptome einer Atemwegserkrankung sollen ermöglicht werden. Zudem gelten gesonderte Regeln für die Schwangerschaftskonfliktberatung. Oberbürgermeister Peter Kleine betonte, Weimar positioniere sich gegenüber den Empfehlungen des Landes mit allen Maßnahmen etwas schärfer. „Ich bin der festen Überzeugung, dass wir die Weimarerinnen und Weimarer nur so konsequent schützen können.“ Alle Allgemeinverfügungen bleiben darüber hinaus weiter gültig. Infektionsstand Die Stadt Weimar gab bis Redaktionsschluss der Papier-Ausgabe keine neuen Zahlen bekannt. Donnerstagabend waren es 9 Infektionen, alle nach Einreise aus Risiko-Gebieten (1x Spanien, 2x Süd-Tirol, 6x Tirol). Zwei positiv getestete Fälle wurden bei Nachtests korrigiert. 299 sind in häuslicher Isolation. Im Weimarer Land waren es Freitag, 13.30 Uhr, 12 Erkrankte (7 männlich, 5 weiblich). 71 enge Kontaktpersonen befanden sich in Quarantäne, 228 Reiserückkehrer aus Risikogebieten in Isolation.