Mit seiner ehrenamtlichen Arbeit, seinem Engagement und viel Herzblut bewahrt Thomas Grubert das kirchliche Leben und die Tradition in der Region. Dafür erhielt er am vergangenem Sonntag den Sonderpreis der Kreisheimatpflege im Weimarer Land.

Eine beschwingte Polka in einem Gottesdienst zu hören, passiert nicht alle Tage. Die Reaktionen der Besucher in der Dorfkirche im Weimarer Land am Sonntagvormittag waren deshalb nicht verwunderlich. Mit schmunzelnden Gesichtern genossen sie das, was da von der Empore erklang.