Weimarpreisträger Michael von Hintzenstern an der Orgel in Denstedt.

Denstedt. Michael von Hintzenstern sagt Konzert am ersten Weihnachtstag und Silvester ab

Orgel in Denstedt bleibt stumm

Die seit fast vier Jahrzehnten beliebten Konzerte am ersten Weihnachtstag und zu Silvester an der Denstedter Liszt-Orgel müssen angesichts der Corona-Pandemie ausfallen. „Wir haben mit einer endgültigen Absage lange gezögert“, betonte der Haus-Organist Michael von Hintzenstern. „Von Mai bis Oktober konnten wir unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln alle geplanten Orgelvespern vor 30 Besuchern durchführen. Doch dem alljährlichen Ansturm zu Silvester hätten wir nicht gerecht werden können“, bedauerte der Weimarpreisträger in einer Presseinformation.

Zum Trost verwies der Organist die Freunde der Denstedter Liszt-Orgel auf einen 25-minütigen TV-Beitrag mit dem Titel „Die Denstedter Königin“, der auf seiner Homepage steht. Michael von Hintzenstern hatte diesen als Folge 28 seiner Sendereihe „Dada royal“ für Salve TV produziert.

www.lisztorgel.de