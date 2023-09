Orgelklänge und Elektronik in Denstedt

Denstedt. In der Dorfkirche sollen sich am Sonntag ungeahnte Klanghorizonte eröffnen.

Ein gemeinsames Konzert mit dem Titel „Orgel und Live-Elektronik“ bestreiten anlässlich des Weltmusiktages am Sonntag, 1. Oktober, der Weimarer Musiker Michael von Hintzenstern und der Jenaer Klangkünstler Tim Helbig ab 17 Uhr in der Denstedter Dorfkirche. Hintzenstern spielt an der Liszt-Orgel und setzt dabei die in Thüringen einzigartige elektronische Winddrossel ein, Helbig steuert Schlagzeug-Rhythmen und Live-Elektronik bei. Beide zusammen versprechen „Kino für die Ohren“ und „ungeahnte klangliche Möglichkeiten“. Helbig hat in Weimar studiert und schuf 2022 eine viel beachtete Klanginstallation zum 250. Geburtstag von Novalis für das Romantikerhaus in Jena. 2023 verlieh ihm die Universitätsstadt das Walter-Deixel-Stipendium.