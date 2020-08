Werke mitteldeutscher Komponisten erklangen im Konzert von Matthias Dreißig an der Peternell-Orgel. Anke Wollweber, Vorsitzende des veranstaltenden Förderkreises Krebs, Fasch und Kirche Buttelstedt, drückte bei ihrer Begrüßung in St. Nikolai die Hoffnung aus, dass der bekannte Organist „uns weiterhin gewogen bleibt“. Mit der Souveränität des versierten Organisten erläuterte und spielte er Werke von Johann Christoph und Johann Sebastian Bach, von Buxtehude sowie im zweiten Konzertteil einen Orgelchoral von Pachelbel, Präludium und Fuge von Mendelssohn und die Sonate in d-Moll von August Gottfried Ritter.