Wolf-Günter Leidel lässt am Freitagabend die Orgel der Kirche in Bechstedtstraß erschallen.

Orgelmusik zum Stummfilm in Bechstedtstraß

Bechstedtstraß. Ein besonderes musikalisch-visuelles Erlebnis bietet sich am Freitagabend im Grammetal-Dorf.

Ein Stummfilm mit Orgelbegleitung: Diese Kombination bekommen die Kulturinteressierten am Freitag, 8. Juli, ab 20 Uhr in der St.-Bonifatius-Kirche in Bechstedtstraß geboten. Im Rahmen des 31. Thüringer Orgelsommers wird der Film „Die Austernprinzessin“ von 1919 (Regie: Ernst Lubitsch) geboten.

Der Weimarer Wolf-Günter Leidel sitzt an der romantischen Orgel der Kirche und vertont die Filmszenen mit kurzweiligen Improvisationen aus dem Stegreif. Vorab liefert der Erfurter Medienwissenschaftler Michael Grisko eine kurze Einführung zum Film. Orgeln hatten schon in den 1920er-Jahren oftmals die Klaviere abgelöst, die bis dahin Stummfilme begleiteten. Karten kosten an der Abendkasse 12 Euro, Einlass ist ab 19 Uhr.