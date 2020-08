Orgelsommer in Herderkirche

Das nächste Konzert im Weimarer Orgelsommer an der Stadtkirche St. Peter und Paul (Herderkirche) am Sonntag, 16. August, 18 Uhr, wird gestaltet von Julia Raasch. Der bereits mehrfach ausgezeichneten Kirchenmusikstudentin an der Musikhochschule Weimar, bekannt auch als versiertes Improvisationstalent, wurde jetzt auch der Franz Liszt Preis der Gesellschaft der Freunde und Förderer der Hochschule zuerkannt. Seit fast einem Jahr ist sie Assistenzorganistin an der Stadtkirche St. Wenzel in Naumburg. Konzertkarten gibt es an der Abendkasse.