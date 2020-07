Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Orgelsommer mit Kammermusik

Nahezu die Hälfte der Konzerte des Weimarer Orgelsommers haben nun schon stattgefunden und das, so Johannes Kleinjung, Kirchenmusikdirektor an der Herderkirche, „mit großem Erfolg. Wir sind begeistert über den hohen Zuspruch“. Für die neue Konzeption, die Programme auch um andere Formate zu ergänzen, steht das Konzert am Sonntag, 19. Juli, 18 Uhr. Das hauseigene Ensemble Hofmusik spielt Werke von Johann Bernhard Bach, Vivaldi und Fasch. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.